Под Богдановичем двое мужчин спасли из горящего дома 10 человек и сами потушили пламя шлангом с водой

Огонь загорелся в одной из квартир двухэтажного жилого дома. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Когда в селе Гарашкинском, что рядом с Богдановичем, загорелся двухэтажный многоквартирный дом, местные жители позвонили по двум номерам — в пожарную охрану и своему земляку Семену Мешавкину.

- В небольшом селе почти каждый знает, что он – водитель пожарного автомобиля и человек, который никогда не пройдёт мимо чужой беды, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Получив тревожный звонок в свободное от службы время, Семен Васильевич, не раздумывая, поехал на помощь. Первым делом, приехав на место происшествия, огнеборец вместе с прибывшим на место добровольным пожарным Владимиром Коробицыным, организовал эвакуацию жильцов.

Добровольный пожарный Владимир Коробицын и водитель 81-й пожарно-спасательной части Богдановича Семен Мешавкин. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Они вывели из задымленных квартир 10 человек, среди которых было двое детей. А затем Семен проник в горящую квартиру и перекрыл вентиль газового балона, чтобы не произошло взрыва.

- Вместе с добровольным пожарным и одним из жильцов квартиры до прибытия пожарно-спасательных подразделений они справились с огнем, подсоединив резиновый шланг к водопроводной сети, - добавляют в МЧС.

Теперь в Главном управлении МЧС России по Свердловской области хотят представить двух героев к награждению медалями.