В коллективном саду под Нижним Тагилом сгорели три жилых дома

Работы на месте пожара были завершены в 08.08. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В пятом часу утра жители коллективного сада, что под Нижним Тагилом позвонили в пожарную службу. На территории одного из жилых домов начался пожар. Пламя быстро распространялось и скоро перешло на соседние участки.

- На площади в 208 квадратных метров сгорели три садовых дома и частная баня, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, девять человек личного состава.

К 05.29 открытое горение было ликвидировано. Работы на месте ЧП пожарные завершили к 08.08.