Новый грузоотправитель сможет отправлять со станции Ясашная СвЖД до полумиллиона тонн щебня в год

Фото: предоставлено СвЖД

Со станции Ясашная Свердловской железной дороги будет осуществляться отправка щебня, полученного на Южно-Александровском месторождении габбродолерита. Новый грузоотправитель сможет предъявлять к перевозке до полумиллиона тонн щебня в год. Привлечение на железную дорогу дополнительных объемов грузов стало результатом системной работы СвЖД с предприятиями региона.

В течение 2020 года специалисты Свердловской магистрали провели необходимые согласования и экспертизы по строительству пути примыкания ООО «Горнодобывающие технологии» к железнодорожным путям общего пользования станции Ясашная. По результатам был организован тендер, определен подрядчик. На данный момент завершены все строительно-монтажные работы по укладке подъездного пути длиной 7,2 км, врезке в станционную стрелку, оборудованию дополнительных устройств сигнализации, централизации и связи. До конца года СвЖД планирует завершить оформление документации по приемке объекта.

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Южно-Александровское месторождение габбродолерита (габбро-диабаза) расположено в Алапаевском районе Свердловской области. Из этого природного камня получают щебень различных фракций, который используется в строительной отрасли.