Мэрия Екатеринбурга планирует расширить мост на Малышева через Исеть

Фото: сайт госзакупок, аукционная документация

Власти Екатеринбурга подготовили проект реконструкции моста на улице Малышева, который проходит над рекой Исеть. В ближайшее время будут проводиться проектирование туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок.

- Аукцион проектирования моста оценили в 11,9 миллиона рублей, именно такую сумму готова выделить администрация Екатеринбурга, сейчас подрядчика ищут, - говорится на сайте госзакупок.

По документам на Малышева может появиться подземный переход

В проекте значится расширение проезжей части улицы, полос движения станет пять: три в одну сторону, две в противоположную, также запланировано строительство подземного пешеходного перехода. Согласно проекту контракта реконструировать будут мост от улицы Добролюбова до Горького. Примерная протяженность участка составляет 240 метров.