Как распознать телефонного мошенника: инструкция от УБРиР

Важно запомнить, что в любых ситуациях сотрудники банка никогда не запрашивают номера карты, CVV-код, PIN-код, пароли, номера, цифры из сообщений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время клиенты банков все чаще жалуются на подозрительные звонки или сообщения. На практике оказывается, что в большинстве случаев с ними связываются мошенники, цель которых, конечно, завладеть деньгами доверчивых граждан.

Конечно, сам по себе всплеск телефонного мошенничества можно оценить только негативно. Но есть в росте таких жалоб и положительная сторона: люди становятся более бдительными и уже с легкостью вычисляют подозрительные звонки.

Если вы еще не умеете определять телефонного мошенника, то вам поможет небольшая инструкция от УБРиР.

По статистике, наиболее часто мошенники звонят напрямую клиентам и представляются сотрудниками службы безопасности банка, МФЦ или ПФР. Под благовидным предлогом остановить якобы несанкционированные списания денег, которых на самом деле не происходит, мошенники просят сообщить им номер карты клиента и пароли, полученные клиентом в sms.

Таким образом, злоумышленники пользуются методом социальной инженерии – воздействуют на определенные эмоциональные триггеры человека, одним из которых является страх потерять свои деньги. Пугаясь возможной кражи, мы можем сами дать мошеннику «ключи» от своего сейфа: данные своей карты и пароли.

Запомните, в такой ситуации нельзя паниковать: завершить звонок и свяжитесь по официальным каналам с представителями своего банка.

Важно также запомнить, что в любых ситуациях сотрудники банка никогда не запрашивают номера карты, CVV-код, PIN-код, пароли, номера, цифры из сообщений. Обеспечьте безопасность этих данных, а также паролей и логинов от входа в интернет-банк, мобильный банк, храните PIN-код отдельно от карты в недоступном для других людей месте, и вы обезопасите себя от основной массы мошеннических схем.

Мошенники могут также информировать клиента об ухудшении кредитной истории, проверить которую можно за определенную сумму. Заплатив, человек не узнает ничего нового (поскольку уведомление поступают от неизвестных лиц, никак не связанных с БКИ). Незнакомые компании могут звонить и предлагать инвестировать средства в сверхприбыльные активы. Как правило, такие уникальные предложения на проверку оказываются мошенническими.

Не спешите сразу переводить незнакомцу свои деньги. Уточните информацию о компании, которую он представляет в Интернете. Если вы сами не можете это сделать – попросите своих родственников и знакомых узнать эту информацию для вас. Как правило, оказывается, что эти компании либо не существуют, либо являются фирмами-однодневками с большим количеством негативных отзывов.

Нужно помнить, что главной гарантией сохранности ваших средств служит ваша бдительность и проверка поступающей информации (через обращение в банк по официальным каналам связи). УБРиР же рекомендует своим клиентам быть начеку и всегда обращаться в банк при подозрении мошеннических схем