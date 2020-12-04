В Екатеринбурге местный житель взял кредит и получил срок

За свою авантюру мужчина получил полтора года тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга признали виновным мужчину, который взял кредит по поддельным документам. Из материалов дела следует, что местный житель договорился со своим знакомым, и тот передал ему поддельные трудовую книжку, справку о доходах и паспорт. С их помощью молодой человек получил в банке 565 тысяч рублей.

- Деньги парень вместе со своим подельником потратили на личные цели, при этом возвращать средства банку они не собирались, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению суда мужчина проведет полтора года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.