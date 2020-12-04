Перекрыли газ и эвакуировали жильцов: на Урале добровольцы спасли из огня 10 человек

Герои успели предотвратить взрыв жилого дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В небольшом селе Гарашкинском Свердловской области поздним вечером 3 декабря в многоквартирном доме вспыхнул пожар. При тушении особо отличились водитель пожарно-спасательной бригады Сёмен Мешавкин и добровольный пожарный Владимир Коробицын. Они смогли эвакуировать из горящего дома 10 человек. Кроме того, в жилом помещении был проведен газ, мужчины успели перекрыть вентиль и предотвратить взрыв.

Спасатели вместе с одним из жильцов квартиры справились с огнем еще до прибытия пожарного расчета на место происшествия, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области

Сейчас решается вопрос о представлении героев к награждению медалями МЧС России.