СКБ-банк: в «Черную пятницу» покупали мебель, бытовую технику и одежду

СКБ-банк проанализировал траты россиян в «черную пятницу» Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКБ-банк проанализировал траты россиян в «черную пятницу» и сравнил, как они изменились в период пандемии относительно прошлого года.

Активность держателей банковских карт СКБ-банка (всех платежных систем) показывает, что в дни проведения масштабной распродажи 2020 года большой прирост среднего чека по операциям был зафиксирован в сегменте онлайн-покупок – рост в этой категории составил 172%.

Наибольший рост по сумме потраченных средств в «Черную пятницу» показала категория «Мебель», составив целых 324%. Также аналитиками СКБ-банка был зафиксирован всплеск покупательской активности в сфере торговли одежды относительно 2019 года. Разница между общей суммой потраченных средств в 2019 и 2020 гг. выросла на 143%. Далее идёт бытовая техника, рост объема потраченных средств здесь составил 93%

- Подобный рост покупок на онлайн-площадках вполне предсказуем для текущего периода ограничительных мер. Традиционно в топ-3 категорий вошла бытовая техника и одежда. Впервые лидерство было за мебелью. Средний чек по данным категориям в 2020 году увеличился по сравнению с прошлым годом на 45% и составил почти 3 тысячи рублей. Такие традиционные для Черной пятницы категории, как «Авиабилеты» и «Отели», в этом году популярностью не пользовались, - прокомментировал Александр Ельцев, директор департамента технологического развития СКБ-банка.