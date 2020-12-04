В Екатеринбурге мужчина попал в больницу с переломами после того, как приревновал свою жену к ее знакомому

Архивное фото. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге ревность довела ревнивца до больницы. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник знакомый с ситуацией, в столице Урала в одну из городских больниц с серьезными травмами головы поступил мужчина, который пострадал, когда подумал, что супруга оказывает знаки внимание другому мужчине.

- Он с женой шел по улице, там они увидели ее знакомого, - говорит источник. - Мужики чего-то закусились, муж приревновал жену к этому парню. Началась драка. В итоге сам муж и пострадал сильнее всего. Все лицо было разбито. Рентген показал переломы костей в голове.

Сейчас в этой ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.