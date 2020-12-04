В Екатеринбурге мужчина всю ночь пил в кафе с новым приятелем, а утром не досчитался 400 тысяч рублей на счетах

Архивный снимок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За помощью к сотрудникам полиции в Екатеринбурге обратился местный житель, который после визита в увеселительное заведение вдруг не досчитался на своих счетах порядка 400 тысяч рублей. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией, накануне мужчина пошел отдохнуть в кафе, где завел новое знакомство – на пару с новым приятелем они пили алкоголь почти до самого утра, а все что дальше, для мужчины, как в тумане.

- Он не может вспомнить, как попал домой, при этом, когда он проснулся, то увидел, что куда-то пропал его дорогой сотовый фирмы Xiaomi, а еще цепочка из золота и кольцо обручальное, - говорит источник.

Кроме того с его счетов в банках кто-то ночью переводил деньги с помощью онлайн-кабинетов, доступ к которым был открыт на пропавшем сотовом телефоне. После случившегося мужчина обратился в полицию.