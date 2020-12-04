На Эльмаше отреставрируют старую больницу

Сейчас состояние здания оценивают как ограниченно-работоспособное Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут ремонтировать больницу № 23, которая расположена на улице Старых Большевиков. Реставрацию одобрили, так как здание, построенное в пятидесятые годы прошлого века, является объектом культурного наследия регионального значения. По словам экспертов, строение представляет течение позднего советского «неоклассицизма». Общее состояние здания оценивают как ограниченно-работоспособное.

- Планируется восстановление цоколя, замена окон на пластиковые, стилизованные под дерево, замена наружных дверей, замена водосточной системы здания, расчистка от старой краски, грунтовка и покраска, - говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Напомним, ранее экспертиза одобрила реконструкцию «Доходного дома» на Малышева. На месте исторического объекта 19 века появится современный шахматный центр.