Евгений Куйвашев объяснил, почему отменил дистант девятиклассникам

Отмену дистанта губернатор согласовывал с Роспотребнадзором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области в своем Instagram объяснил, почему учащихся девятых классов с начала этой недели вернули к очному формату обучения. Ранее к нему обратилась школьница, которая пожаловалась на то, что прекращение дистанта – это необоснованный риск жизнью и здоровьем людей.

- Принимая решение о возврате девятиклассников к очному режиму обучения, мы руководствовались заботой о будущем выпускников, советовались со специалистами и Роспотребнадзором, - ответил глава региона.

По словам Евгения Куйвашева, учитывались многочисленные просьбы родителей и самих школьников. Многие переживали, что подготовка к выпускным экзаменам весной будет недостаточно эффективной на дистанте. Губернатор отметил, что родители могут выбрать для своего ребенка очно-заочную или заочную форму обучения в школе по запросу.