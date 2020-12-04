Был пьян и не имел прав: в Свердловской области задержали горе-водителя

Задержанный ехал пьяным из Асбеста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местные жители Артемовского, что в Свердловской области, пожаловались в автоинспекцию, когда заметили на дороге странный BMW без номеров: водитель то выезжал на встречную полосу, то резко менял скорость передвижения. Сотрудники ГИБДД решили остановить нерадивого водителя, но он попытался скрыться. Началась погоня, в которой поучаствовала и Росгвардия. Управлял машиной местный 44-летний житель, который не имел прав.

- Задержанный рассказал, что он едет из Асбеста, где был в гостях и распивал спиртные напитки. Ранее за водителем нарушений не отмечалось, - рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Суд решил отправить горе-водителя на 10 суток ареста за пьяное управление машиной без прав. Кроме того, ему предстоит ответить за проезд на красный, езду без номеров и попытку бегства от полиции.