Товар с изюминкой: за что уральцы любят продукцию «Реж Хлеб»

Фото: предоставлено Режевским хлебокомбинатом

Режевской хлебокомбинат знаменит в Свердловской области высоким качеством своей и широким ассортиментом продукции. «Реж Хлеб» ежедневно поставляет в торговые точки и несколько сортов хлеба, и сдобу к чаю. Тут и батон, и любимый с детства свежий «кирпич», и булочка с изюмом, и даже кекс с портвейном.

- Качество продукции и натуральные ингредиенты – это то, что ставят на предприятии во главу угла. Именно поэтому многие жители Екатеринбурга и Свердловской области отдают предпочтение хлебобулочным изделиям марки «Реж Хлеб», - рассказывают на предприятии.

Действительно, в свежей продукции Режевского хлебокомбината нет химии, хлеб здесь пекут на закваске. Поэтому он сохраняет свежесть и на следующий день после выпуска.

О том, как производится продукция предприятия «Реж Хлеб» - в подробном материале «КП».