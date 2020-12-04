В Екатеринбурге сотрудники полиции изъяли со склада алкоголь без маркировки

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции изъяли со склада 2,5 тысячи бутылок водки и другого алкоголя без маркировки. Общий объем изъятых спиртосодержащих продуктов составил 1,3 тысячи литров. Контрафактный алкоголь нашли на территории рыночного комплекса на улице Высоцкого.

- Вся изъятая продукция не имела акцизных марок либо федеральных специальных марок. Точная стоимость изъятого товара устанавливается, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Образцы изъятого алкоголя направили на исследование на предмет наличия признаков фальсификации и определения опасности для жизни и здоровья потребителей.

Всего за время проведения подобных рейдов полицейскими из незаконного оборота изъято около 6 700 литров спиртосодержащей продукции. Проведено почти 800 проверок, во время которых составлено 85 административных протоколов о нарушениях в сфере оборота спиртного. Сотрудниками полиции возбуждено семь уголовных дел, причем два из них в отношении лиц, допустившим продажу алкоголя несовершеннолетним.