Богатый выбор колбас от «Доброгоста»: на вкус и цвет товарищи есть

Фото: предоставлено компанией "Доброгост"

Продукция екатеринбургского мясокомбината «Доброгост» за 10 лет работы предприятия по праву заслужило доверие потребителей. Вот несколько лет аргументов, подтверждающие устойчивую репутацию предприятия.

1. Мясокомбинат «Доброгост» придерживается в своей работе советских стандартов качества. В основе 250 видов продукции – натуральное свежее мясо и проверенные технологии.

2. Качество продукции контролируется в ежедневном режиме: утром диагностируется продукция ночной выработки. Только после этого колбасы, сосиски и сардельки отправляют в магазины.

3. Ассортимент продукции рассчитан на вкус всех групп потребителей: от дошколят и учеников школ и студентов до старшего поколения, прекрасно знакомого со стандартами качества ГОСТ.

Подробнее о работе мясокомбината «Дооброгост» и выпуске продукции – в специальном проекте «КП».