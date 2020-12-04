Недострой обошелся новому владельцу в 240 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что появится на месте недостроенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МУГИСО, после сноса новый собственник здания – «Ледовая арена», планируют построить на этой территории парковку. Однако в пресс-службе УГМК (совладелец АО «Ледовая арена») сообщили, что это решение еще находится на стадии обсуждения.

Отметим, что за недострой новый владелец отдал 240 миллионов рублей. Структуре УГМК эти средства вернут из областного бюджета в виде инвестиций, так как область является акционером АО «Ледовая арена».

Напомним, что строительство гостиницы на Куйбышева, 36 началось в 1995 году. Через два года стройка встала. Владелец вместо гостиницы анонсировал строительство торгового центра. В 2016 году работы по строительству здания собирались возобновить, но так и не начали.

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