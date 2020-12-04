В Екатеринбурге Деды Морозы будут поздравлять детей в противогазах

Фото: предоставлено пресс-службой благотворительного фонда "Дорогами добра"

Не смотря на пандемию коронавируса, в Екатеринбурге все-таки решили поздравить детей с Новым годом. Правда, дарить подарки уральские Деды Морозы будут в противогазах. Новый способ изобрели организаторы акции «Елка желаний». Специально для волонтеров-участников проекта разработали антиковидную программу обучения и открыли Академию Дедов Морозов.

- Участникам Академии продемонстрируют, как создавать сказку на расстоянии. Опытные Деды Морозы и Снегурочки проведут мастер-классы по вручению подарков с соблюдением необходимой дистанции, а также покажут волонтерам, как организовать яркое представление, учитывая физические и геронтологические особенности участников акции. Впервые на обучении появится противовирусный Дед Мороз, применяющий самое надежное средство защиты – противогаз. В нем новогоднему волшебнику не то, что вирус, не страшна даже химическая атака, - рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Дорогами добра».

Эти знания Дедам Морозам и Снегурочкам понадобятся 21 декабря. С этого дня они буду доставлять подарки сиротам и детям из многодетных, а также малообеспеченных семей.

- Мы понимаем, что сейчас на Урале сложная эпидемиологическая обстановка, но нельзя лишать детей этого долгожданного и волшебного праздника – Нового года. Мы получили больше 3 тысяч писем с пожеланиями и доставим подарки лично, соблюдая все меры безопасности. Команда «Елки желаний» разработала специальную противоковидную программу, которая позволит, несмотря на все ограничения, создать для ребят настоящее новогоднее чудо, - добавил Валерий Басай, автор и организатор проекта «Елка желаний»:

Напомним, в ноябре волонтеры собирали открытки с желаниями на Новый год. Недавно их повесили на елки, которые находятся в магазинах «Пятерочка» в Екатеринбурге. Исполнить желание может любой желающий.