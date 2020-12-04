В Екатеринбурге после ухода трех детей из социально-реабилитационного центра следователи начали проверку

Сергея, Алену и Киру разыскивают сотрудники полиции и волонтеры Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге после ухода трех детей из социально-реабилитационного центра на Реактивной, 19 специалисты СК по Свердловской области начали доследственную проверку. Напомним, что 11-летний Сергей Туканов, его ровесница Алена Попцова и 13-летняя Кира Филиппова пропали 2 декабря. До сих пор об их местоположении ничего не известно.

- В рамках проверочных мероприятий устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются сотрудники социально-реабилитационного центра, родственники и знакомые разыскиваемых несовершеннолетних, истребована и анализируется характеризующая документация в отношении этих детей, - рассказали в СК по Свердловской области.

Следователи устанавливают причины и условия, которые способствовали побегу несовершеннолетних. Сейчас детей разыскивают не только сотрудники полиции, но и волонтеры нескольких поисковых отрядов. Они проверяют все возможные места их предполагаемого местоположения.

- По имеющейся информации, разыскиваемых детей видели в ряде мест в Екатеринбурге. Все поступающие сведения тщательно и оперативно проверяются, - отметили в СК по Свердловской области.