Несколько современных комплексов появятся на улицах Проезжей и Губахинской, а также в районе автодороги к поселку Калиновский Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в следующем году обновят 73 остановки. Об этом рассказал мэр города Александр Высокинский во время онлайн-приема граждан губернатором Свердловской области. Глава города доложил о планах, касающихся остановок, после того, как к Евгению Куйвашеву обратилась местная жительница с просьбой оборудовать новые остановочные комплексы в микрорайоне Изоплит Кировского района.

- Администрацией заключён контракт на обустройство 132 остановок по всему городу: в этом году мы обновили 59 объектов, в планах на следующий - реконструировать 73, - рассказал Александр Высокинский. - Часть пересадочных пунктов будут оборудованы электронным табло. Уже в апреле 2021 года эти остановки будут построены.

По словам главы города, несколько современных комплексов появятся на улицах Проезжей и Губахинской, а также в районе автодороги к поселку Калиновский. Своевременную реализацию озвученных планов Александр Высокинский взял на личный контроль.