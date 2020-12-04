В Екатеринбурге группу в садике закрыли из-за нарушения температурного режима

Сотрудники прокуратуры вместе с представителями Роспотребнадзора проведут замеры температурного режима в помещениях детского сада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в садике МБДОУ № 31 одну из групп закрыли из-за нарушения температурного режима. По этому поводу прокуратура Ленинского района начала проверку.

- Установлено, что в муниципальной дошкольной образовательной организации МБДОУ № 31 функционирует 8 групп, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - При этом в настоящее время одна группа закрыта в связи с несоблюдением требований температурного режима.

Сотрудники ведомства вместе с представителями Роспотребнадзора проведут замеры температурного режима в помещениях детского сада. Если специалисты найдут нарушения, то прокуратура примет необходимые меры.

Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле прокуратуры.