Более 500 километров пути обновила СвЖД в 2020 году

Фото: предоставлено СвЖД

На Свердловской железной дороге подведены итоги ежегодной программы по ремонту и обновлению пути. За период с апреля по ноябрь отремонтировано 502,3 км пути, произведена замена 166 стрелочных переводов. В том числе уложено 476,6 км бесстыкового пути, который имеет больший срок эксплуатации и позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезд по нему движется практически бесшумно.

В этом году работы велись на наиболее грузонапряженных направлениях: Войновка – Богданович, Пермь – Екатеринбург и Екатеринбург – Дружинино. Напомним, СвЖД входит в число железных дорог с высокой интенсивностью движения. Для повышения эффективности путевых работ была проведена оптимизация технологии ремонта, а также задействована высокопроизводительная техника. Для увеличения пропускной способности магистрали во время ремонтной кампании пассажирские и грузовые составы курсировали по специально разработанным графикам: они позволяли регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе.

В рамках программы обновления инженерных сооружений проведен капитальный ремонт металлического моста на перегоне Сылва – Комарихинская, а также работы по профилактике и ремонту земляного полотна (нарезка кюветов, водоотводных канав, разработка выемок) в объеме 2,7 млн кубометров на участках общей протяженностью почти 310 км.

Проведенная масштабная кампания по обновлению путевой инфраструктуры позволит увеличить разрешенные скорости движения для пассажирских поездов на участках общей протяженностью 148 км, для грузовых поездов – 132 км.