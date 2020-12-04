В Екатеринбурге из-за пожара из дома эвакуировали 200 человек

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге накануне вечером в 18-этажном доме на улице Новгородцевой в одной из квартир вспыхнул пожар. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели по лестничным маршам эвакуировали 140 взрослых и 60 детей.

- На площади пяти квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на десятом этаже, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - В 19:44 огонь локализован, в 19:49 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:44, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

С огнем боролись 14 человек личного состава. Также в тушении пожара были задействованы четыре единицы техники.

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