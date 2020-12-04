Более 20 художников приняли участие в арт-проекте российского девелопера

Работы Кирилла и ещё 9 художников можно увидеть на улицах Екатеринбурга.

Компания Брусника запустила совместный проект с молодыми художниками. В нем будет представлено 34 работы от 21 художника. Яркие и выразительные арт-объекты появятся 1 декабря в прогулочных зонах Екатеринбурга, Тюмени и Новосибирска. Коллаборация создана, чтобы украсить городские пространства и сделать современное искусство близким и доступным. Брусника вместе с художниками отказывается видеть город серым и скучным. Поэтому иллюстраторы раскрасили урбанистические пространства, сделав шаг в сторону яркости, открытости и диалога с жителями. Для участия в проекте выбраны как совсем молодые художники, так и уже успевшие заработать себе имя мастера креативных индустрий. Многие из них в своих работах сочетают разные форматы и стили.

Я стараюсь работать в одной концепции и одном высказывании, но бывают события, ситуации или впечатления, которые я не могу оставить в стороне, — говорит про себя Кирилл Бородин, художник и участник нового проекта Брусники.

Работы Кирилла и ещё 9 художников можно увидеть на улицах Екатеринбурга. Например, на медиафасаде Ельцин Центра и на 56 уличных афишах в разных районах города (улицы Малышева, 8 марта, Ленина, Куйбышева, Белинского и других). Сотрудничество с художниками - часть имиджевой мультиканальной кампании «Потому что Брусника», стартовавшей в октябре. Короткометражку к ней снял кинорежиссер Илья Найшуллер (автор клипов группы «Ленинград», фильмов «Я худею» и «Хардкор»). Основной художественный замысел ролика в том, что нельзя жить только ностальгией прошлого, важно меняться и создавать новое вокруг себя. Сотрудничество с художниками в рамках креативной коллаборации дополняет эту идею. Проект поможет украсить города и создать интересные “третьи места”.