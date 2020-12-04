В Екатеринбурге отменили губернаторскую елку

Губернаторской елки в этом году не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили проведение губернаторской елки. Собирать детей на праздник не будут из-за коронавируса. Информацию об этом подтвердили в региональномоперштабе.

- С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и действующих рекомендаций Роспотребнадзора проведение массовых мероприятий, в том числе новогоднего праздника в резиденции губернатора Свердловской области, не предполагается, - рассказали в оперштабе.

Отметим, что детские новогодние праздники проводятся в резиденции главы региона Свердловской области с 1997 года, с момента ее открытия. Гостями торжества становятся дети, нуждающиеся в особой заботе - дети-сироты, воспитанники интернатов. Кроме того, на елки приглашаются победители областных, всероссийских и международных соревнований, конкурсов и олимпиад.

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