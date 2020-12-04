Евгений Куйвашев объяснил, почему в аптеках нет лекарств от гриппа и ОРВИ

Евгению Куйвашеву уже не в первый раз жалуются на отсутствие лекарств в аптеках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева спросили, почему в аптеках нет лекарств от гриппа и ОРВИ. По словам главы региона, на это влияет высокий уровень заболеваемости коронавирусом и простудными заболеваниями.

- Основные препараты в сети попадают. Но высокий спрос приводит к тому, что в отдельных аптеках тех или иных наименований может не быть в наличии. Эта ситуация подвижная, поставки идут, а учитывая то, что маркировка была переведена в уведомительный режим, проблем с ней сегодня нет. Регулярно мы получаем от центра фармацевтической информации данные о наличии препаратов, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, что касается, например, противовирусных препаратов, то на 2 декабря в 880 аптеках региона был в наличии «Виферон», в 265 «Триазаверин», в 375 - «Арбидол».

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