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В Екатеринбурге в пожаре в бытовке погиб охранник

Следственный комитет проводит проверку
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы

Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне вечером в пожаре в бытовке на улице Прибалтийской погиб мужчина. Следственный комитет по факту инцидента начал проверку. По данным силовиков, пожар произошел на участке местности, прилегающем к территории одного из промышленных предприятий. Погибший, 62-летний мужчина, работал здесь охранником продукции из дерева.

- При пожаре тело мужчины подверглось сильному термическому воздействию. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, - рассказали в СК по Свердловской области.

Следователи предполагают, что пожар мог произойти из-за используемого обогревателя. Сейчас специалисты продолжают выяснять причину произошедшего.

Фото: СК по Свердловской области

Фото: СК по Свердловской области

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