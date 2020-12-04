К 300-летию в Нижнем Тагиле построят еще один современный школьный стадион

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

К 300-летию в Нижнем Тагиле планируют построить еще один современный школьный стадион. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Возле СОШ № 10 сделают футбольное поле, беговую дорожку, прыжковую яму, полосу препятствий, а также площадки для игровых видов спорта (волейбол/баскетбол) и воркаута. Кроме того будут проведены работы по обустройству наружного освещения школьного двора и ограждению его периметра.

- В следующем году мы спроектируем хорошую многофункциональную спортивную площадку, которая удовлетворит все потребности десятой школы, будет доступна для воспитанников дворового клуба «Мечта» и для жителей микрорайона, занимающихся физкультурой и спортом, - рассказал глава города Владислав Пинаев.

Планируется, что проект благоустройства школьной территории будет готов к апрелю 2021 года. Им займется Тагилгражданпроект. Мэр отметил, что до июля необходимо провести всю подготовительную работу и подать заявку в министерство образования региона, чтобы получить областное финансирование на строительство в 2022 году.

Кроме того в рамках поддержки квартального клуба «Мечта» следующим летом проведут ремонт корта на улице Лебяжинской. Также будет рассмотрен вопрос обустройства двух раздевалок возле хоккейной коробки во дворе дома № 84 по улице Красноармейской.