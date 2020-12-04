Мужчину привлекали к административной ответственности за стрельбу в своем поселке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мужчину состоявшего на учете в психиатрической больнице лишили лицензии на оружие после иска прокурора. Во время проверки специалисты ведомства выяснили, что у жителя поселка Черноисточинск, находящегося с под диспансерным наблюдением из-за алкогольной зависимости, имеется три вида охотничьего огнестрельного оружия. Разрешение на него действовало до марта 2021 года. Кроме того у мужчины было еще две лицензии на приобретение такого же типа оружия.

- Владелец оружия с марта 2020 года находится под диспансерным наблюдением ГБУЗ Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» с диагнозом - синдром зависимости от алкоголя средняя стадия, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Лечение и реабилитация в полном объеме, подтверждающие наступление стойкой ремиссии, мужчиной не пройдены.

Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснили, что в феврале этого года мужчина был привлечен к административной ответственности, в том числе из-за стрельбы в своем поселке, в которой к тому же пострадал и сам – прострелил себе плечо.

- Поскольку наличие у мужчины данного заболевания создавало угрозу общественной безопасности, прокуратура района направила в Пригородный районный суд административное исковое заявление о лишении его специального права на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия, а также признании подлежащими аннулированию и изъятию у мужчины разрешений на хранение и ношение оружия, - рассказали в прокуратуре.

Пригородный районный суд исковые требования прокурора удовлетворил и мужчину лишили лицензии на оружие.