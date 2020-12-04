Выходные в Екатеринбурге будут теплыми

Синоптики обещают, что температура воздуха в столице Урала в эти выходные не опустится ниже минус десяти градусов

Синоптики обещают екатеринбуржцам теплые выходные. Согласно прогнозу, температура воздуха днем не будет опускаться ниже десяти градусов.

В субботу, 5 декабря, ночью за окном будет минус 14 градусов, днем потеплеет до минус восьми – минус десяти градусов.

В воскресенье, 6 декабря, в ночное время столбики термометров покажут до минус 15 градусов, днем не ниже минус десяти.

Также согласно прогнозу, в столице Урала оба дня будет бесснежно, а ветер будет слабым и неустойчивым.