Какие территории хотят благоустроить в Екатеринбурге в 2022 году: список

Принять участие в голосовании можно на сайте Екатринбург.рф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители могут проголосовать за территорию, которую необходимо благоустроить в 2022 году. Опрос завершится 18 декабря. У нас есть много мест, которые популярны у местных, и они хотят видеть их комфортными и уютными.

- Призываем каждого, кому дорог наш любимый город, принять участие в опросе по выбору общественной площадки, которую надо будет благоустроить в первую очередь, - говорится на официальном сайте мэрии Екатеринбурга.

Комиссия предлагает голосовать за следующие территории:

- Летний парк «Уралмаш» в границах улиц Машиностроителей, Кировградской, Красных Борцов;

- Парк «Преображенский» на проспекте Академика Сахарова.

- Парк «имени 50-лет ВЛКСМ» в границах улиц Ясная, Шаумяна, Чкалова;

- Парк в границах улиц Чкалова, Громова, Начдива Васильева;

- Сквер «Опалихинский» на улице Опалихинской;

- «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный;

- Сад «имени Ф. Энгельса» в границах улиц Малышева, Бажова, Энгельса;

Предложить свой вариант или проголосовать за один из предложенных можно на сайте Екатернибург.рф.