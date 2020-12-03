Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Екатеринбурге провели уникальную операцию на мозге ребенка

Впервые для удаления опухоли использовали микроскоп
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Операция требует не только высокой квалификации врачей, но современное оборудование

Операция требует не только высокой квалификации врачей, но современное оборудование

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областной детской клинической больнице нейрохирурги впервые удалили опухоль головного мозга с помощью специального микроскопа. Ранее такие сложные операции проводились только в федеральных центрах. Сама процедура длилась три часа. Она трудна не только с технической точки зрения, но и требует применения новейшего оборудования.

- Ребенку частично удалили образование пинеальной области головного мозга. Эта опухоль считается редкой у детей и составляет менее 2% всех внутричерепных опухолей, - сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

Операция стала только одним из этапов продолжительного лечения маленького пациента. После получения результатов обследования ребенку будут определены показания для дальнейшего лечения.