В Екатеринбурге провели уникальную операцию на мозге ребенка

Операция требует не только высокой квалификации врачей, но современное оборудование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областной детской клинической больнице нейрохирурги впервые удалили опухоль головного мозга с помощью специального микроскопа. Ранее такие сложные операции проводились только в федеральных центрах. Сама процедура длилась три часа. Она трудна не только с технической точки зрения, но и требует применения новейшего оборудования.

- Ребенку частично удалили образование пинеальной области головного мозга. Эта опухоль считается редкой у детей и составляет менее 2% всех внутричерепных опухолей, - сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

Операция стала только одним из этапов продолжительного лечения маленького пациента. После получения результатов обследования ребенку будут определены показания для дальнейшего лечения.