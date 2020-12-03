Скидку 50% в купе дарит Федеральная пассажирская компания в честь Всероссийского дня пассажира

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

3 декабря Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») отмечает 11 лет со дня своего основания. По традиции этот день компания празднует как Всероссийский день пассажира и дарит подарки.

Так, до 7 декабря пассажиры могут оформить билеты на верхние места в купейные вагоны со скидкой 50%. Предложение действует на поездки до 24 декабря на большое количество направлений.

В акции участвуют поезда, курсирующие между Казанью и Москвой, Санкт-Петербургом и Астраханью, Новым Уренгоем и Пермью, Москвой и Челябинском и другие. В частности, на Свердловской железной дороге – поезда №60 Москва – Нижневартовск, №309/310 Пермь – Новый Уренгой, №337 Екатеринбург – Приобье.

Полный список поездов и направлений, включенных в акцию, а также условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Количество мест ограничено. Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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Напомним, в поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением специальных моющих средств. Современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В пути следования не менее двух раз в сутки пассажирам измеряют температуру бесконтактным термометром.

Холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости пассажиры могут их приобрести в вагоне у поездной бригады.