В Свердловской области автоинспекторы спасли частный дом от огня

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

3 декабря сотрудники ГИБДД Алексей Вторушин и Александр Костин патрулировали Сысертский район Свердловской области. Проезжая мимо садового товарищества, они заметили пожар на жилом участке: горел домик сторожа, баня и гараж.

- Автоинспекторы помогли хозяевам собрать вещи и эвакуироваться. Также они отогнали две машины, которые стояли во дворе, и обесточили дом. Благодаря своевременной помощи полицейских, пожарные успели спасти жилое помещение, - рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Владельцы дома поблагодарили полицейских, а руководство героев решает вопрос об их поощрении.