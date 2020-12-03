В Нижнем Тагиле начальник украл на своем заводе 18 миллионов

За свои преступления мужчина получил 12 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вынесли приговор начальнику участка городского предприятия, которого обвинили в присвоении чужого имущества в крупных размерах и сбыте наркотиков. Следствие полагает, что в течение нескольких месяцев в 2018 году мужчина, пользуясь служебным положением, приезжал на завод по ночам на личном автомобиле и вывозил порошки для газовоздушного напыления. Таким образом, предприятие потеряло почти 18 миллионов рублей.

- Кроме того, бывший начальник помогал расфасовывать крупные партии наркотиков и делать «закладки» на территории Нижнего Тагила, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 12 лет. Также он будет обязан вернуть все сворованные миллионы рублей.