ВТБ: уральцы в этом году сократили траты на отдых за рубежом на 63%

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Расходы клиентов ВТБ в Уральском федеральном округе на отдых за границей за 11 месяцев 2020 года сократились на 63% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года и насчитывают 1,1 млрд рублей. Число операций по картам за рубежом составило около 400 тысяч, снизившись на 55%. Об этом свидетельствует статистика карточных транзакций клиентов ВТБ.

Единственными месяцами 2020 года, в которых траты уральцев за границей превзошли прошлогодние показатели, стали «допандемийные» январь и февраль, причем в феврале прирост год к году оказался весьма значительным – 17%. Уже в марте-2020 оборот сократился вдвое, а во втором квартале достиг минимума, составив всего 13% от апреля-июня 2019 г. Восстановление активности началось с июля, а осенью, при открытых границах с рядом зарубежных стран, объем заграничных транзакций достиг трети от прошлогоднего.

В России в целом наблюдается аналогичная динамика. Расходы клиентов ВТБ на отдых за границей за 11 месяцев сократились на 61% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года и составили 31 млрд рублей. Наименьшее снижение было зарегистрировано в странах, которые открылись для российских туристов еще летом-осенью и не требуют обязательной изоляции после прилета – в Турции, в Беларуси и на Мальдивах. В итоге Турция поднялась на второе место среди стран с наибольшими тратами клиентов ВТБ, опередив Испанию, Францию и Германию.

Всего владельцы карт ВТБ с начала года совершили за границей почти 8 млн транзакций в сфере туризма – на 57% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года. При этом расходы клиентов банка на Мальдивах снизились лишь на 20% год к году, Белоруссия недосчиталась 29% туристических расходов россиян, а Турция и Египет - 40%. Наиболее значительно – на 78% - держатели карт ВТБ снизили траты в Японии, которая разрешила въезд только гражданам и резидентам и только с 1 ноября. Единственным «бенефициаром» закрытых границ стала Танзания, которая одной из первых открыла границы для россиян – туристические расходы клиентов банка в ней выросли к прошлому году на 36%, а осенью был зафиксирован более чем двукратный рост год к году.

Пандемия коронавируса в этом году оказала влияние на распределение трат россиян за рубежом. Меньше всего клиенты ВТБ экономили на гостиницах и ресторанах – например, в Турции снижение к прошлому году в этих категориях составило 17% и 11% соответственно. Больше всего они сократили траты на внутренние перелеты и переезды по железной дороге (снижение в этой категории составило порядка 70% по большинству открытых стран), предпочитая передвигаться на автомобилях. А в Турции расходы клиентов банка на аренду авто за 11 месяцев не только не снизились, а даже выросли на 4% к январю-ноябрю прошлого года. Исключением из общих правил стала Сербия, которая в середине октября стала для россиян «окном в Европу»: въезд в страну для граждан России разрешен и доступен благодаря прямым рейсам из Москвы. С начала года клиенты ВТБ потратили на железнодорожные и авиабилеты в стране на 36% больше, чем годом ранее.

Изменившиеся условия внесли корректировки в рейтинг наиболее популярных стран у российских туристов. Топ-10 стран по объему туристических расходов клиентов ВТБ по-

прежнему возглавляет Италия, хотя траты клиентов в ней сократились на 73% год к году – до 3,1 млрд рублей. На второе место с пятого по объему расходов поднялась Турция, а Испания, в которой держатели карт ВТБ стали тратить на 72% меньше, переместилась на пятое место. Также в пятерку лидеров по туристическим расходам традиционно вошли Франция и Германия. В топ-10 традиционно вошли США, ОАЭ, Белоруссия и Великобритания (причем по объему расходов союзная республика Беларусь в этом году обогнала Соединенное королевство). Покинула рейтинг традиционно популярная у петербуржцев Финляндия, которая занимала девятую строчку, а вместо нее в десятку лидеров вошел Таиланд.

- Пандемия в этом году стала главным факторов, повлиявшим на туристические настроения россиян. Наших соотечественников останавливают не только закрытые границы большинства стран, но и желание обезопасить себя от лишних контактов. И хотя осенью Россия продолжила возобновлять авиасообщение с отдельными зарубежными странами, традиционно высокий предновогодний сезон не изменит негативную динамику по итогам года, - прогнозирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.