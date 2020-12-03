На Урале запретили посещать баню без маски

В парилке защитное средство можно снимать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Новоуральске посетителям самой крупной городской бани запретили ее посещение без маски. Об этом предупредила администрация учреждения, расположенного на улице Ольховая.

- Посещение бани в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! Без маски вам услуги бани оказываться не будут! – говорится в объявлении, которое висит внутри бани.

Посетителей без маски обслуживать не будут. Фото: читатель "КП"

Фотографией объявления с «КП-Екатеринбург» поделился читатель.

В самой бане «Комсомолке» пояснили, что мера распространяется не на все помещения учреждения.

- До отделения нужно идти в маске. Когда зайдете мыться, ее будет можно снять, - пояснили в бане.

Также там уточнили, что защитное средство можно снимать в парилке и душевой.