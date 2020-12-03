За 10 лет «Титановая долина» смогла окупить только 1/5 часть вложенных бюджетных денег

Также в развитие «Титановой долины» вложились и частные инвесторы. Объем их вливаний составил 8,3 миллиарда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятия-резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», расположенные в Свердловской области, за десять лет окупились на одну пятую часть от вложенных в них бюджетных денег.

- В 2020 году предприятия-резиденты, действующие в особой экономической зоне "Титановая долина", заплатили в бюджеты всех уровней 138 млн рублей налогов и 7 млн рублей в виде таможенных сборов. Рост налоговых платежей составил 280% относительно предыдущего года, - рассказали в пресс-службе «Титановой долины».

Всего же за 10 лет существования предприятия особой экономической зоны выплатили налогов и таможенных сборов на 950 миллионов рублей.

На развитие ОЭЗ в Свердловской области из бюджета было потрачено 4,6 миллиардов рублей. Сейчас можно говорить о том, что «Титановая долина» окупилась почти на одну пятую часть (более 21%).

Кроме того, в развитие «Титановой долины» частные инвесторы вложились на 8,3 миллиарда рублей.

- А это значит, что на 1 бюджетный рубль привлечено 1,8 рубля частных инвестиций резидентов, - подметили в пресс-службе ОЭЗ.

Напомним, что на бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова завели уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.