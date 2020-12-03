В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили «ЭКСПО-Елку»

Елку перенесли на следующий год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в этом году не будут организовывать праздничную елку у «Екатеринбург-ЭКСПО». Это связано со вспышкой пандемии коронавируса.

- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией принято непростое, но окончательное решение - перенести "Экспо-Елку" на следующий год. Так как здоровье наших маленьких и взрослых посетителей для нас превыше всего, - написал генеральный директор выставочного центра Игорь Данилов у себя на странице в Facebook.

Он уточнил, что елку решили перенести на следующий год.

Недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, какие ограничения из-за пандемии могут ввести в регионе на новогодние праздники.

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