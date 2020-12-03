Выбежала из-за припаркованной машины: в Екатеринбурге Nissan Primera сбил 12-летнюю девочку

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге около 10 утра водитель Nissan Primera сбил 12-летнюю девочку, перебегающую дорогу в неположенном месте возле дома № 20 по улице Донская. По данным сотрудников ГИБДД, школьница шла к маме на работу.

- Водитель пояснил, что двигался на автомобиле примерно со скоростью 30 километров в час. Неожиданно с правой стороны из-за припаркованной автомашины выбежал ребенок, избежать наезда на пешехода не удалось, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ребенка с травмой головы, переломами левой голени и правого предплечья госпитализировали в детскую больницу. По данным ГИБДД, водитель имеет стаж управления автомобилем девять лет, за нарушениями ПДД замечен не был. После освидетельствования инспекторы убедились, что за рулем он был в трезвом состоянии.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД опросили всех участников и очевидцев происшествия. Информация об аварии будет передана в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.