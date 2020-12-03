В Екатеринбурге из социально-реабилитационного центра сбежали трое детей

Сергей, Алена и Кира ушли накануне вечером Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге из социально-реабилитационного центра на Реактивной, 19 сбежали трое детей. 11-летний Сергей Туканов, его ровесница Алена Попцова и 13-летняя Кира Филиппова ушли еще накануне вечером. До сих пор об их местоположении ничего не известно. Сейчас их разыскивают сотрудники полиции.

- На розыск пропавших ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Приметы:

Сергей Туканов ростом 160-165 см, плотного телосложения, черные длинные волосы собирает в хвост. Ушел из центра в черной куртке с капюшоном, серых брюках, белых кроссовках.

Алена Попцова ростом 155 см, среднего телосложения, волосы русые. Ушла в темно-синей куртке с капюшоном типа «норка» с белым мехом внутри, спортивную красную шапку, черные ботинки.

Кира Филиппова ростом 155 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Ушла в черной куртке с капюшоном, в белый шарфе снуд, серо-голубой шапке с помпоном, черных кожаных уггах и черных штанах с лампасами.

Если вы знаете, где могут находится пропавшие дети, сообщите сотрудникам полиции по телефонам (343) 356-42-06 или 02.