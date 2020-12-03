Круглосуточно – номер 122: на Урале заработал единый call-центр по COVID-19

Попасть к врачу можно через едины колл-центр Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области в полную силу заработал в круглосуточном режиме единый call-центр по коронавирусу. Жители региона могут бесплатно позвонить по единому номеру 122 и уточнить интересующую их информацию: получить консультацию по поводу получения медицинской помощи, вызвать врача на дом, сообщить о трудностях при обращении в медицинские учреждения.

Вызов регистрируется в единой базе, доступной для всех медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, поэтому часть вызовов врачей и записей на прием будет фиксироваться через единый call-центр. Поэтому после обращения на линию и получения подтверждения записи к специалисту, в поликлинику можно будет не обращаться.

Новая система гарантирует стопроцентную обработку звонков. Если в какой-то момент все операторы заняты и вызов пропущен, то освободившийся оператор перезвонит. Сейчас call-центр базируется на двух площадках – в единой городской регистратуре и в отделении областного Минздрава, это 22 оператора. Также на линию вывели работать 80 обученных студентов областного медицинского колледжа.