Нарушители пожарной безопасности в свердловских лесах заплатили больше двух миллионов рублей штрафов

На нарушителей правил пожарной безопасности выписано 252 административных штрафа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области подвели итоги пожароопасного сезона. По данным ведомства за нарушения правил пожарной безопасности в лесах в этом году привлекли 307 физических и юридических лиц. На нарушителей выписано 252 административных штрафа на общую сумму 2 миллиона 235 тысяч рублей.

Как отмечают в министерстве, юридические лица чаще всего нарушали правила очистки мест рубок от порубочных остатков. А остальные свердловчане были замечены за разведением открытого огня во время пикников на природе, когда действовал особый противопожарный режим.

- В мае и июне при увеличении класса пожарной опасности патрулирование лесов государственными лесными инспекторами было увеличено более чем в два раза по сравнению с началом пожароопасного сезона, - рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова. - В лесничествах была организована работа 190 патрульных и 45 патрульно-контрольных групп. За весь пожароопасный сезон было проведено 17400 патрулирований, что на 30% больше, чем в прошлом году. Около 1400 выходов в лес были проведены совместно с полицией и МЧС.

За время пожароопасного сезона шесть жителей области были оштрафованы по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека». По их вине возникли лесные пожары на территории Сысертского, Березовского, Егоршинского и Синячихинского лесничеств.Специалисты отмечают, что причиной более 80% лесных пожаров становятся действия человека в лесу.