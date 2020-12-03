СвЖД призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах

Фото: предоставлено СвЖД

За 11 месяцев 2020 года на железнодорожных переездах Свердловской магистрали произошло 9 дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период 2019 года – 6 ДТП), в результате пострадали 4 человека, один из них погиб. Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

Так, 12 ноября 2020 года на регулируемом железнодорожном переезде в границах перегона Решеты – Седельниково (Екатеринбургский регион СвЖД) водитель легкового автомобиля марки УАЗ «Патриот» выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом грузового поезда. В результате автомобиль был отброшен на обочину, и лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Водитель с места происшествия скрылся.

Низкий уровень дисциплины и количество нарушений, которые допускают водители автотранспорта при пересечении железнодорожных путей, вызывают большую тревогу. С начала года дежурные по переездам СвЖД зафиксировали более 3000 случаев грубых нарушений ПДД: проезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на переезде, объезд закрытых шлагбаумов. Каждое такое нарушение могло привести к ДТП с тяжелейшими последствиями.

В целом на переездах ОАО «РЖД» за январь – ноябрь 2020 года по вине водителей произошло 175 столкновений с железнодорожным подвижным составом (на 20% меньше, чем в прошлом году). Пострадали 76 человек, из них 22 погибли.

СвЖД призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Необходимо помнить, что, согласно ПДД, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.