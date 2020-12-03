ФАС проверит жалобы свердловчан на завышенные цены на КТ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба Свердловской области заинтересовалась высокими ценами на компьютерную томографию. По словам руководителя свердловского ФАС Дмитрия Шалабодова, в ведомство поступало несколько сообщений о завышенных ценах на проведение КТ в некоторых медицинских центрах региона.

- В настоящий момент имеет место быть большой спрос на компьютерную томографию. При этом цены на КТ никак не регулируются, они устанавливаются самостоятельно лечебными учреждениями, - отметил Дмитрий Шалабодов.

На основе жалоб специалисты ведомства направили во все медицинские организации области, которые делают компьютерную томографию запросы, в которых попросили разъяснить рост цены на услугу.

Напомним, ранее мы рассказывали где можно сделать КТ легких в Екатеринбурге со списком адресов медцентров и ценами.