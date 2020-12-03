В Нижнем Тагиле пойман пьяный мужчина с ножом, оказавшийся злостным рецидивистом

Стражи порядка патрулировали район и поймали матерого рецидивиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в районе Вагонка стражи порядка поймали нетрезвого мужчину, который оказался злостным рецидивистом, и, к тому же, еще и подозревается теперь в нескольких кражах и грабежах.

Полицейские заметили пьяного мужчину, который пытался зайти в ломбард, но в силу своего состояния сделать этого не мог. Сотрудники полиции, патрулировавшие район, решили досмотреть мужчину, так как он подходил под описание на грабителя, который атаковал женщину в районе ДК Окунева несколько дней назад. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Во время досмотра стражи порядка нашли у мужчины нож, два телефона и усилитель звука для автомобильной аудиосистемы. После этого задержанного привезли в полицейский участок.

В ОП была установлена личность подозреваемого, это неоднократно судимый 30-летний местный житель, который ранее привлекался за совершение грабежей и краж. Оказалось, что усилитель он украл. Также рецидивист признался в ограблении женщины возле ДК Окунева.