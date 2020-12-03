В свердловском Заксобрании оценили инициативу о прямых выборах мэров

В Свердловском Закобрании не одобрили инициативу екатеринбургских общественников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет по местному самоуправлению Законодательного собрания Свердловской области рассмотрел законопроект о возвращении прямых выборов глав городов на Среднем Урале, после чего вынес рекомендацию отклонить документ.

Инициативу на суд областных депутатов вынес их коллега из Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков 3 декабря. Именно Пирожков возглавил инициативную группу, которая собрала 10 тысяч подписей под документом о возвращении прямых выборов мэров уральских городов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Большая часть областных депутатов выступили против данного законопроекта, сославшись на четыре отрицательных заключения, которые поступили в адрес документа. Законопроект рассмотрят на заседании 8 декабря этого года.