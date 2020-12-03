На Среднем Урале с начала года к административной ответственности привлекли больше 8 тысяч неплательщиков штрафов

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекторы Свердловской области вместе с судебными приставами с начала года во время рейдов привлекли к административной ответственности больше 8 тысяч неплательщиков штрафов. Еще 1,4 тысячи человек были отправлены на обязательные работы. А в отношении 1,5 тысяч человек была применена мера в виде административного ареста.

- В Свердловской области сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление и задержание водителей, вовремя не уплативших административные штрафы за нарушение правил дорожного движения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Например, в рамках операции «Должник», которая проходила с 23 по 27 ноября, совместные рейды полицейских и судебных приставов прошли во всех городах Свердловской области.

Во время рейдов водителей проверяли по базам данных Госавтоинспекции и с помощью электронного сервиса Федеральной службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств».

Некоторых должников инспекторы выявили среди обратившихся за оказанием государственных услуг в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД Сысерти.

Напомним, что оплачивать административные штрафы нужно в 60-дневный срок. В соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов за нарушение ПДД предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере, административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.