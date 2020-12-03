Он убирается, пока я на работе или четыре аргумента в пользу робота-пылесоса с Wi-Fi

Фото: предоставлено Polaris

Гаджеты стали неотъемлемой частью современной жизни, сопровождая нас как в развлечениях, так и в решении бытовых вопросов. Вместе с линейкой умной техники Polaris IQ Home мы предлагаем взглянуть по-новому на привычный процесс уборки, делегировав его роботам.

№1 Вы не привязаны к локации.

Преимущество гаджетов с Wi-Fi в том, что запустить их можно из любой точки, где есть интернет. То есть, находиться рядом с роботом пока идет уборка совсем не обязательно. И в этом большой плюс – назначить «генеральную уборку» можно, например, по пути с работы домой.

№2 Управляете роботом через приложение.

С экрана своего смартфона в режиме реального времени вы сможете отслеживать статус прибора, его месторасположение на условной карте помещения и зону завершенной уборки. Мобильное приложение Polaris IQ Home работает с неограниченным числом пользователей, среди которых можно назначить «администратора» и «обычного пользователя» с ограниченными функциями управления. Через приложение вы сможете настроить расписание уборки с точностью до часа, по вашему желанию робот-пылесос отправится в указанную точку комнаты для локальной уборки, при этом для подключения не требуется дополнительное оборудование. Для любителей голосовых помощников компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей. Оценить интерфейс Polaris IQ Home можно в демо-режиме, приложение доступно в App Store и Google Play.

Фото: предоставлено Polaris

№3 Решаете сразу две бытовые задачи.

Робот PVCR 3200 IQ Home Aqua умеет выполнять влажную и сухую уборку полов, тем самым решая две трудозатратные задачи. С помощью вращающихся боковых и центральной щетки пылесос собирает даже мелкий мусор, а система построения маршрута GyroInside позволяет сделать это максимально быстро. Робот PVCR 3200 способен проводить эффективную уборку на протяжении 150 минут, после чего автоматически вернется на базу для подзарядки.

№4 Делаете шаг в будущее.

C IQ Home вы сможете в режиме онлайн отслеживать текущий статус электроприборов в вашем доме, включать и отключать технику, настраивать режимы работы и устанавливать таймеры. Таким образом Polaris осуществил идею «умного дома», где техника управляется одним кликом со смартфона.