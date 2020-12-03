Под Серовом перестал полыхать огонь после аварии на газопроводе

Фото: группа ВКонтакте "Это Серов, детка"

Под Серовом, где сегодня ночью произошла авария на газопроводе, перестал полыхать огонь. По данным МЧС горение остаточного газа на поврежденном газопроводе прекращено в 7:05. Сейчас на месте находится аварийная бригада «Газпром трансгаз Югорск» для планирования работ по восстановлению участка газопровода.

- Автоматически при возникновении аварии прекращается подача газа и остатки газа самостоятельно выгорают. Тушение в таком случае не требуется. Угрозы распространения огня не было, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Напомним, что авария произошла в лесной зоне, вне территории населенного пункта, в двух километрах от поселка Красный Яр. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв, а над лесом было видно большое зарево. По данным МЧС, авария никак не повлияла на газоснабжение местных жителей.